Девушку раскритиковали за желание выйти замуж в слишком вульгарном платье

Родственники раскритиковали девушку за желание выйти замуж в слишком вульгарном платье. На соответствующую дискуссию, произошедшую в эфире телепередачи Say Yes To The Dress («Скажи платью да») на канале TLC, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Англичанка Дженни (Jenny) приняла участие в британском шоу, где стилист помогает будущим невестам выбрать идеальный образ для свадебной церемонии. Во время примерки она появилась перед родными в пышном белом платье без рукавов и с глубоким вырезом в области декольте.

Дженни призналась, что мечтала выйти замуж именно в таком наряде и хотела бы показать его своему жениху.

Однако сестра невесты Джилли (Jilly) раскритиковала платье за чересчур затянутый корсет, который слишком сильно поднимал и обнажал грудь невесты. Мать Дженни также не оценила верхнюю часть наряда, посчитав ее вульгарной.

Ведущий телепередачи Гок Ван удивился комментарию сестры. «Впервые за 26 лет я слышу, что кто-то хочет, чтобы грудь была расположена ниже», — отметил он.

В результате девушка выбрала платье другого фасона: с бретельками, кружевным корсетом и струящейся юбкой.

В декабре 2019 года еще одну невесту пристыдили в сети за чересчур глубокое декольте. Фотография была размещена в Facebook-сообществе, где публикуются нелепые свадебные наряды. На ней девушка была одета в белый костюм с широкими штанинами, крупными вырезами на груди и по бокам, а также с открытой спиной. Пользователи сети сочли ее внешний вид неподобающим для торжества.

