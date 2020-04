Невеста выбрала женственное платье и была осмеяна за сходство со спортсменом

Кадр: «Say Yes To The Dress» / TLC

Родственница невесты высмеяла женственное платье, которое та выбрала для своей свадьбы, за ее сходство со спортсменом. Об этом сообщает Daily Mail.

Англичанка Макенна (Mackenna) приняла участие в шоу Say Yes To The Dress («Скажи платью да»), в котором стилист помогает девушкам выбрать идеальный образ для торжества. Героиня передачи отправилась в магазин со своими родными и друзьями, где рассказала продавцу, что ей нравится стиль бохо, и он подобрал наряд по ее запросам.

Девушка примерила длинное платье с кружевными рукавами и глубоким декольте и сочла его идеальным нарядом. «Я влюбилась в это платье, оно прекрасно и как раз стиля бохо», — высказалась она. Однако близкие невесты раскритиковали ее выбор. Сестра Макенны Эмма (Emma) назвала платье ужасным и отметила, что его пояс делает ее похожей на регбиста.

«Когда я слышу все эти негативные комментарии, я хочу кричать! Они не берут во внимание то, чего хочу я», — пожаловалась виновница торжества. Она продолжила примерку и в конечном итоге выбрала платье другого фасона, которое понравилось и всем присутствующим.

В марте полную невесту подняли на смех в сети за слишком маленький корсет на свадебном платье, которое не подходило ей по размеру. Ее сфотографировали в белом блестящем платье с глубоким декольте, корсет которого слишком сильно сдавливает низ груди женщины, почти оголяя ее. «Как это платье держится на ней? Оно ужасно сидит», — недоумевала автор поста.

