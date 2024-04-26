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17:38, 26 апреля 2024Мир

Генерал НАТО спрогнозировал полное уничтожение украинских аэродромов Россией

RMF FM: генерал Скшипчак заявил, что аэродромы Украины будут уничтожены Россией

Фото: РИА Новости

Все аэродромы украинских военно-воздушных сил (ВВС) с поставленными Западом самолетами будут полностью уничтожены Россией. С таким прогнозом в интервью радиостанции RMF FM выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

«У украинцев нет своих ВВС, способных ответить. Тем более, что целью россиян было уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут переданы Украине, негде было базироваться», — сказал военный.

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением Киева.

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      Виктория Кондратьева
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