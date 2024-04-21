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20:17, 21 апреля 2024Мир

Американский разведчик высказался о завершении конфликта на Украине

Риттер: конфликт на Украине может завершиться в 2024 году поражением Киева

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением Киева. Такое мнение выразил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Русские обычно не придерживаются временных рамок, они руководствуются целями. (...) Говорят о крахе к концу этого лета — началу осени, что Украины не будет, что боевые действия не будут продолжаться после 2024 года. (…) Я думаю, что этот коллапс, который происходит, уже последняя финальная стадия смерти Украины», — сказал он.

По мнению Риттера, Киев мог бы избежать этого, если бы принял условия стамбульского соглашения. Он отметил, что коллапс Вооруженных сил Украины наблюдается по всей линии фронта. По словам бывшего разведчика, у Украины не осталось свободных бригад, а также нет противовоздушной обороны и артиллерии.

Ранее Риттер предположил, что российские войска уже летом 2024 года достигнут значительных успехов на нескольких направлениях, что вызовет тревогу у сторонников Киева.

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      Даниил Иринин
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