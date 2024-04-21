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08:53, 21 апреля 2024Мир

В США предрекли значительные успехи российских войск на нескольких направлениях

Экс-разведчик Риттер: Россия займет Харьков и освободит Донбасс летом 2024 года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уже летом 2024 года достигнет значительных успехов на нескольких направлениях, что вызовет тревогу у сторонников Киева, предрек бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети Х.

По его мнению, «все клавиатурные воины по обе стороны Атлантики (…) забьют коллективную тревогу» в июле, когда Россия уничтожит последнюю западную военную технику на Украине, Киев потеряет еще 100 000 солдат, а российские войска «окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса».

Риттер добавил, что западные союзники Украины будут требовать новых траншей для Киева, а Конгресс США будет угождать им, пока на Украине уже не останется солдат.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал об обязательной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов региона. До этого мэр Харькова заявлял, что местные власти разрабатывают конкретные планы по эвакуации населения из города.

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      Марина Совина
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