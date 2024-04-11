В Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми. Какая ситуация складывается в регионе?

В Харьковской области эвакуируют детей из 47 прифронтовых населенных пунктов

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Эвакуировать планируется семьи, проживающие в 47 прифронтовых населенных пунктах в Харьковском, Богодуховском (граничат с Белгородской областью) и Изюмском (граничит с Донецкой и Луганской народными республиками) районах. Суммарно в них находятся более 180 детей. При этом самого Харькова мера не коснется. Синегубов добавил, что маршруты эвакуации и места временного проживания эвакуированных семей уже определены.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, говорил, что городские власти разрабатывают конкретные планы по эвакуации населения, но их пока не намерены реализовывать.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Военный эксперт описал обстановку в районе Харькова

Как заявил политолог, военный эксперт Алексей Живов, после начала интенсивного обстрела Белгорода и Белгородской области Вооруженные силы России методично уничтожают места скопления противника на территории Харьковской области. По его словам, Российская армия наносит высокоточные удары из реактивных систем залпового огня, а также ракетами «Искандер» и «Торнадо».

План минимум — это сделать харьковскую группировку ВСУ небоеспособной, чтобы снять огневое воздействие на Белгородскую область. Как максимум это, возможно, подготовка к чему-то большему — например, к какой-то военной операции Алексей Живов политолог, военный эксперт

Между тем в подполье рассказали, что 11 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову. Целями были ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий. Суммарно было насчитано 16 прилетов по объектам инфраструктуры.

В офисе Зеленского заявили о сложной ситуации в Харьковской области

Заместитель руководителя офиса украинского президента Алексей Кулеба указал, что самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Харьковской области после взрывов на территории Украины. В регионе, где произошла серия взрывов, были зафиксированы перебои с электричеством, оказались обесточены более 200 тысяч абонентов.

При этом 9 апреля украинский президент Владимир Зеленский сам посетил Харьков, где складывается тяжелая ситуация с электроснабжением. Он заявил, что в городе работают над тем, чтобы уменьшить дефицит электричества.

Зеленский высказался о возможной битве за Харьков

Политик заявил, что установление контроля России над городом является желанием Москвы и большим символом. «Харьков — одна из столиц Украины, у него большое символическое значение. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — высказался Зеленский.

Он также отметил, что Харьков занимает центральное место в совещаниях украинского верховного командования. Киев активно работает над усилением системы противовоздушной обороны в Харькове совместно с западными союзниками, указал украинский президент.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что российские войска якобы начнут наступление на Харьков в конце мая — начале июня. Он считает город наиболее вероятной целью для основного удара Российской армии.