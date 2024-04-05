Глава офиса Зеленского назвал сроки якобы планируемого наступления на Харьков

Глава ОП Украины Ермак заявил о якобы наступлении России на Харьков в конце мая

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска якобы начнут наступление на Харьков в конце мая-начале июня. Об этом пишет Politico.

В интервью изданию Ермак заявил, что считает Харьков наиболее вероятной целью для основного удара ВС России. Он подчеркнул, что в последнее время российские военные наносят удары по критической инфраструктуре города.

«Мы считаем, что новые контрнаступательные операции русских могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы», — заявил глава ОП Украины.

Ранее Ермак уклонился от ответа на вопрос о призывах США воздержаться от ударов по российским нефтяным объектам. Он отказался напрямую комментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Washington Post.