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09:04, 5 апреля 2024Бывший СССР

Ермак уклонился от вопроса о призывах США о нефтяных объектах России

Глава ОП Украины Ермак уклонился от вопроса о призывах США о нефтяных объектах
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак уклонился от ответа на вопрос о призывах США воздержаться от ударов по российским нефтяным объектам. Об этом пишет Politico.

В интервью изданию Ермак отказался напрямую комментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Washington Post. Зеленский назвал законной военной стратегией удары по российским НПЗ и энергетической инфраструктуре.

«Мы должны расплатиться», — заявил глава ОП Украины. Он добавил, что Украина должна наносить удары по российской критической инфраструктуре.

Ранее телеканал CNN сообщил о согласовании с Западом атак украинских БПЛА на НПЗ в России. Для построения маршрута БПЛА, по словам источника, используется искусственный интеллект — так называемое «машинное зрение».

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      Юрий Леонов
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