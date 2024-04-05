Ермак уклонился от вопроса о призывах США о нефтяных объектах России

Глава ОП Украины Ермак уклонился от вопроса о призывах США о нефтяных объектах

Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак уклонился от ответа на вопрос о призывах США воздержаться от ударов по российским нефтяным объектам. Об этом пишет Politico.

В интервью изданию Ермак отказался напрямую комментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Washington Post. Зеленский назвал законной военной стратегией удары по российским НПЗ и энергетической инфраструктуре.

«Мы должны расплатиться», — заявил глава ОП Украины. Он добавил, что Украина должна наносить удары по российской критической инфраструктуре.

Ранее телеканал CNN сообщил о согласовании с Западом атак украинских БПЛА на НПЗ в России. Для построения маршрута БПЛА, по словам источника, используется искусственный интеллект — так называемое «машинное зрение».