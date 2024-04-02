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13:04, 2 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о согласовании с Западом атак украинских БПЛА на НПЗ в России

CNN: Украина согласовывает с Западом атаки беспилотников на российские НПЗ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина согласовывает с Западом атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и другие объекты энергетической отрасли. Об этом CNN рассказал источник, близкий к программе беспилотников страны.

«Полеты определяются заранее с нашими союзниками, беспилотники следуют плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до метра», — пояснил собеседник издания.

Для построения маршрута БПЛА, по словам источника, используется искусственный интеллект — так называемое «машинное зрение», позволяющее беспилотнику передвигаться без связи со спутниками. Это помогает дронам лучше ориентироваться в пространстве и избегать помех.

26 марта стало известно, что в США высказали неодобрение атак Киева на нефтеперерабатывающие заводы России. По словам руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, Соединенные Штаты не поощряют удары Украины за пределами ее собственных территорий.

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      Екатерина Грищенко
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