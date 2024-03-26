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21:32, 26 марта 2024Мир

США озвучили свою позицию по ударам Украины по России

Госдеп: США не поддерживают удары Украины по российским объектам
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Travis Walser / Unsplash

США не одобряют удары Украины по российским объектам. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

Так он прокомментировал атаки украинской стороны на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России. «Наша позиция с самого начала этого конфликта всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем удары Украины за пределами ее собственной территории», — указал чиновник.

По его словам, Вашингтон разъяснил Киеву свою позицию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что США призвали Украину прекратить наносить удары по энергообъектам на территории России, поскольку это может привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, по данным Financial Times, американское руководство также опасается ответных мер Москвы.

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      Марина Совина
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