США озвучили свою позицию по ударам Украины по России

Госдеп: США не поддерживают удары Украины по российским объектам

США не одобряют удары Украины по российским объектам. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

Так он прокомментировал атаки украинской стороны на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России. «Наша позиция с самого начала этого конфликта всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем удары Украины за пределами ее собственной территории», — указал чиновник.

По его словам, Вашингтон разъяснил Киеву свою позицию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что США призвали Украину прекратить наносить удары по энергообъектам на территории России, поскольку это может привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, по данным Financial Times, американское руководство также опасается ответных мер Москвы.