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17:20, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию

В Харьковской ОВА сообщили об эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, соответствующее решение было принято на региональном Совете обороны. Синегубов уточнил, что эвакуировать планируется семьи, проживающие в 47 прифронтовых населенных пунктах в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. Суммарно в них находятся более 180 детей.

«Города Харькова это решение не касается», — добавил глава Харьковской ОВА.

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      Екатерина Грищенко
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