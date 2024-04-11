В Харьковской ОВА сообщили об эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, соответствующее решение было принято на региональном Совете обороны. Синегубов уточнил, что эвакуировать планируется семьи, проживающие в 47 прифронтовых населенных пунктах в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. Суммарно в них находятся более 180 детей.

«Города Харькова это решение не касается», — добавил глава Харьковской ОВА.

