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15:03, 11 апреля 2024Бывший СССР

Военный эксперт рассказал про обстановку в районе Харькова

Военный эксперт Живов: ВС РФ методично уничтожают противника в районе Харькова
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После начала интенсивного обстрела Белгорода и Белгородской области Вооруженные силы России (ВС РФ) стараются выявлять и методично уничтожают места скопления противника на территории Харьковской области, сообщил политолог, военный эксперт Алексей Живов. Обстановку в районе Харькова он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Уничтожают их преимущественно высокоточными ударами из наших собственных реактивных систем залпового огня (РСЗО) или ракетами "Искандер", или "Торнадо", в общем, всем ассортиментом наших ракетно-артиллерийских вооружений. Плюс в последнее время еще стали применять высокоточные авиабомбы, которые запускаются с территории Белгородской области и долетают непосредственно в Харьков. При чем, судя по кадрам, которые харьковчане снимают, точность таких ударов достигает одного или нескольких метров, то есть это очень точные удары без сопутствующих потерь», — поделился эксперт.

Как я понимаю, план минимум — это сделать харьковскую группировку ВСУ небоеспособной, чтобы снять огневое воздействие на Белгородскую область. Как максимум, это, возможно, подготовка к чему-то большему, например какой-то военной операции

Алексей Живоввоенный эксперт

Ранее в подполье сообщили о массированном ударе российских военных по энергосистеме и заводам в Харькове и области. Суммарно было насчитано 16 «прилетов» по объектам инфраструктуры.

В энергохолдинге ДТЭК рассказали о повреждении двух украинских теплоэлектростанций в ночь на 11 апреля. В каких именно регионах они располагались, в компании не уточнили.

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