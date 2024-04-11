Военный эксперт рассказал про обстановку в районе Харькова

Военный эксперт Живов: ВС РФ методично уничтожают противника в районе Харькова

После начала интенсивного обстрела Белгорода и Белгородской области Вооруженные силы России (ВС РФ) стараются выявлять и методично уничтожают места скопления противника на территории Харьковской области, сообщил политолог, военный эксперт Алексей Живов. Обстановку в районе Харькова он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Уничтожают их преимущественно высокоточными ударами из наших собственных реактивных систем залпового огня (РСЗО) или ракетами "Искандер", или "Торнадо", в общем, всем ассортиментом наших ракетно-артиллерийских вооружений. Плюс в последнее время еще стали применять высокоточные авиабомбы, которые запускаются с территории Белгородской области и долетают непосредственно в Харьков. При чем, судя по кадрам, которые харьковчане снимают, точность таких ударов достигает одного или нескольких метров, то есть это очень точные удары без сопутствующих потерь», — поделился эксперт.

Как я понимаю, план минимум — это сделать харьковскую группировку ВСУ небоеспособной, чтобы снять огневое воздействие на Белгородскую область. Как максимум, это, возможно, подготовка к чему-то большему, например какой-то военной операции Алексей Живов военный эксперт

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