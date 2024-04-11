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08:51, 11 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении двух теплоэлектростанций

ДТЭК сообщил о повреждении двух теплоэлектростанций на Украине

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На Украине были повреждены две теплоэлектростанции энергохолдинга ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Серьезно повреждено оборудование предприятий», — говорится в публикации. Отмечается, что энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.

Ранее в нескольких регионах Украины произошли взрывы. Речь идет о Львовской, Волынской, Харьковской, а также об Ивано-Франковской областях. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в городе прекратило работу метро. На всей территории Украины также объявлялась воздушная тревога.

Кроме того, о взрывах сообщалось в Киевской области. Уточнялось, что сработала система противовоздушной обороны.

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      Кристина Есикова
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