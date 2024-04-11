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08:46, 11 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении объектов в четырех областях Украины

«Бабель»: в четырех украинских областях повреждены объекты инфраструктуры
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине были повреждены объекты инфраструктуры в четырех областях. Об этом стало известно украинскому изданию «Бабель» в Telegram.

«В Харькове и области не менее 10 ударов по критической инфраструктуре. (...) город Стрый во Львовской области (...) было восемь ракет. (...) Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях», — говорится в публикации.

Ранее мэр Харькова Терехов сообщил о прекращении работы метро. Кроме того, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 11 апреля взрывы произошли в Киевской области. Уточнялось, что сработала система противовоздушной обороны.

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      Кристина Есикова
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