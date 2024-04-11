В Киевской области раздались взрывы
Киевская ОВА: в Киевской области раздались взрывы и сработала система ПВОСюжетВзрывы в Одессе:
В Киевской области раздались взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.
«Зафиксировано движение вражеских [беспилотных летательных аппаратов] БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении. Жителей призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Кроме того, Киевская ОВА призвала жителей не выкладывать в сеть фотографии и видеозаписи с работой систем ПВО.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Вечером 10 апреля в Одессе произошел взрыв. В Одесской области сообщили о работе систем ПВО.