Киевская ОВА: в Киевской области раздались взрывы и сработала система ПВО

В Киевской области раздались взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано движение вражеских [беспилотных летательных аппаратов] БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении. Жителей призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Кроме того, Киевская ОВА призвала жителей не выкладывать в сеть фотографии и видеозаписи с работой систем ПВО.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вечером 10 апреля в Одессе произошел взрыв. В Одесской области сообщили о работе систем ПВО.