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05:08, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Киевской области раздались взрывы

Киевская ОВА: в Киевской области раздались взрывы и сработала система ПВО
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области раздались взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано движение вражеских [беспилотных летательных аппаратов] БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении. Жителей призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Кроме того, Киевская ОВА призвала жителей не выкладывать в сеть фотографии и видеозаписи с работой систем ПВО.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вечером 10 апреля в Одессе произошел взрыв. В Одесской области сообщили о работе систем ПВО.

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      Марина Совина
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