Российские военные ударили по энергосистеме и заводам Харькова

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по энергосистеме и заводам Харькова

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Харькову. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наша агентура насчитала 16 "прилетов" в самом Харькове и соседнем Чугуеве», — сказал он. По словам собеседника агентства, целями были ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий (ЖБИ). «Сейчас в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета. Уточнения по качеству "прилетов" будут позже, но, судя по огромной веренице "скорых", "прилетело" очень хорошо», — заключил Лебедев.

Кроме того, житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору.

Ранее представители подполья сообщили, что ВС России поразили производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском авиаремонтном заводе.