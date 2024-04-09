Подполье сообщило об ударе по заводу БПЛА для ВСУ в Харькове

Подполье: ВС РФ поразили производство БПЛА на авиаремонтном заводе в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России поразили производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском авиаремонтном заводе. Об этом РИА Новости сообщили представители подполья.

Как сообщается, завод в Харькове был поражен двумя фугасными авиабомбами (ФАБ). На предприятии располагалось производство дронов для ВСУ, а также подземные складские помещения.

«Прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое "четвертая неотложка"», — заявил источник агентства.

7 апреля представители пророссийского подполья сообщили об ударе по складу топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) Харькова, а также топливным ангарам в районе аэропорта.