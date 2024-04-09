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16:06, 9 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по заводу БПЛА для ВСУ в Харькове

Подполье: ВС РФ поразили производство БПЛА на авиаремонтном заводе в Харькове

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском авиаремонтном заводе. Об этом РИА Новости сообщили представители подполья.

Как сообщается, завод в Харькове был поражен двумя фугасными авиабомбами (ФАБ). На предприятии располагалось производство дронов для ВСУ, а также подземные складские помещения.

«Прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое "четвертая неотложка"», — заявил источник агентства.

7 апреля представители пророссийского подполья сообщили об ударе по складу топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) Харькова, а также топливным ангарам в районе аэропорта.

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      Юрий Леонов
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