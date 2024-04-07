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16:14, 7 апреля 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по складу топлива в Харькове

Подполье: ВС России поразили площадку топливных хранилищ в Харькове

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) Харькова, а также поразили топливные ангары в районе аэропорта. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщили представители российского подполья.

«Подполье зафиксировало очень удачное попадание по площадке хранилищ ГСМ в индустриальном районе Харькова. Рядом с площадкой находятся склады, где очень часто встречались армейские грузовики. Еще прилет зафиксировали в районе аэропорта», — заявили в подполье.

Партизаны добавили, что на местах прилета разгорелся сильный пожар.

Ранее в результате российской атаки по аэропорту Харькова была уничтожена иностранная система противовоздушной обороны. В подполье объяснили, что удар был нанесен с помощью беспилотника.

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      Глеб Палехов
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