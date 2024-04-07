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08:41, 7 апреля 2024Бывший СССР

В районе харьковского аэропорта уничтожена иностранная система ПВО

Подпольщик Лебедев: у харьковского аэропорта уничтожили иностранную систему ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об уничтожении российскими военными иностранной системы противовоздушной обороны (ПВО) зенитного типа в районе харьковского аэропорта, передает РИА Новости.

«Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — заявил он.

Лебедев уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались сбить российский дрон «Герань» с помощью неизвестного вида вооружений. По его словам, стрельба была громкой и размеренной. Он отметил, что обычно огонь велся из пулеметов и чего-то потяжелее, однако в этот раз беспилотник пытались сбить чем-то новым.

В конечном счете украинское орудие было уничтожено с помощью российского дрона, резюмировал Лебедев.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не может публично просить западных партнеров прислать войска в страну, но хочет этого и никогда не откажется. Как отметил политик, он не может быть инициатором отправки военных на Украину.

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