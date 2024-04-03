Мэр Харькова заявил о разработке планов по эвакуации города

Мэр Харькова Терехов заявил о разработке планов по эвакуации населения города

Власти Харькова разрабатывают конкретные планы по эвакуации населения из города. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, передает РИА Новости.

По словам главы Харькова, хотя конкретные планы эвакуации имеются, власти пока не намерены их реализовывать. При этом чиновник подчеркнул, что ситуация в городе спокойная.

Ранее министерство внутренних дел (МВД) Украины высказалось об эвакуации жителей Харькова. Отмечается, что поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет.

2 апреля экс-генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что Киеву нужно подготовить жилые дома в Харькове к обороне, превратив их в крепости.