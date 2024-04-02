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13:07, 2 апреля 2024Бывший СССР

Украинский генерал призвал превращать харьковские дома в крепости

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Киеву нужно подготовить жилые дома Харькова к обороне

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Киеву нужно подготовить жилые дома в Харькове к обороне, превратив их в крепости. К таким действиям украинские власти призвал экс-генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Первый Западный».

При этом он отметил, что российским войскам необходимо иметь достаточное количество сил и средств, чтобы блокировать Харьков, в то время как в городе находится большое количество домов и зданий разного назначения.

«Задача готовить город к обороне... Чем лучше мы подготовим, а количество домов в Харькове превышает 22 тысячи, и каждый дом, если будет крепостью, то понимаете, сколько его надо будет брать», — рассказал Кривонос.

Ранее стало известно, что ВСУ создают буферную зону безопасности от пророссийски настроенного населения в Харьковской области. Об этом сказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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      Александр Курбатов
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