Украинский генерал призвал превращать харьковские дома в крепости

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Киеву нужно подготовить жилые дома Харькова к обороне

Киеву нужно подготовить жилые дома в Харькове к обороне, превратив их в крепости. К таким действиям украинские власти призвал экс-генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Первый Западный».

При этом он отметил, что российским войскам необходимо иметь достаточное количество сил и средств, чтобы блокировать Харьков, в то время как в городе находится большое количество домов и зданий разного назначения.

«Задача готовить город к обороне... Чем лучше мы подготовим, а количество домов в Харькове превышает 22 тысячи, и каждый дом, если будет крепостью, то понимаете, сколько его надо будет брать», — рассказал Кривонос.

Ранее стало известно, что ВСУ создают буферную зону безопасности от пророссийски настроенного населения в Харьковской области. Об этом сказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.