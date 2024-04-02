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08:54, 2 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о создании ВСУ буферной зоны под Харьковом

Марочко: ВСУ создают вокруг Харькова буферную зону от пророссийского населения

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают буферную зону безопасности от пророссийски настроенного населения. Об этом на своей странице в Telegram рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В ряде населенных пунктов Харьковской области отмечается прибытие военизированных радикальных движений, которые начали оборудовать ППД (пункты постоянной дислокации — прим. «Ленты.ру») и расквартировываться небольшими группами в разных местах», — написал Марочко.

По его информации, радикалы чаще всего заселяются в дома и квартиры мирных граждан. При этом они не скрывают свое присутствие в населенных пунктах, расположенных вокруг Харькова: Дергачах, Люботине, Чугуеве, Змиеве и Изюме.

Ранее представители подполья сообщили о прибытии в Харьков большого количества военнослужащих из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Чаще всего местные жители замечают их по вечерам передвигающимися небольшими группами из двух-трех человек в центре города.

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      Екатерина Грищенко
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