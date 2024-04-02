На Украине высказались об эвакуации жителей Харькова

МВД Украины заявило, что не видит поводов для эвакуации жителей Харькова

Министерство внутренних дел (МВД) Украины высказалось об эвакуации жителей Харькова. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что поводов для эвакуации населения из города Харькова и его окрестностей нет. В министерстве назвали фейком распространяемую в СМИ информация об этом. «МВД информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД Украины добавили, что силы безопасности и обороны «надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта».

Ранее экс-генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что Киеву нужно подготовить жилые дома в Харькове к обороне, превратив их в крепости.

Также ранее стало известно, что ВСУ создают буферную зону безопасности от пророссийски настроенного населения в Харьковской области. Радикалы чаще всего заселяются в дома и квартиры мирных граждан.