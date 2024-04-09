Стали известны детали совещаний Зеленского с генералами

Зеленский: на совещаниях наибольшее внимание командования приковано к Харькову

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наибольшее внимание уделяет Харькову во время военных совещаний Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам 8 апреля в Telegram-канале.

«Максимум внимания сейчас к Харькову. Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной», — рассказал украинский лидер.

По его словам, внимание военных властей приковано к средствам противовоздушной обороны (ПВО) в городе, а именно к их усилению, над которым Киев работает вместе с иностранными союзниками.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер озвучил мнение, что Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам.