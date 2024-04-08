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20:54, 8 апреля 2024Мир

В США заявили о скорой сдаче Украиной Харькова

Экс-разведчик Риттер: Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской противовоздушной обороны (ПВО) сопротивляться российским ударам. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Я убежден, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, поскольку она не может его больше удерживать», — сказал он.

Риттер отметил, что еще недавно Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинской ПВО.

Ранее экс-разведчик допустил, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. Он добавил, что Украина стала недееспособной страной в экономической, общественной и военной отраслях. По его мнению, НАТО неспособна изменить это положение.

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      Семен Александров
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