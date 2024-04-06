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22:57, 6 апреля 2024Мир

В США допустили переворот на Украине

Разведчик Риттер допустил переворот на Украине после истечения срока Зеленского

Фото: Unsplash

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер допустил, что переворот на Украине возможен после истечения срока Зеленского. Он напомнил, что президентские выборы, ранее запланированные на весну, отменены.

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«Это плохой момент, и я думаю, что вы принимаете то, что мы видим, что российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения, и сейчас все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти», — подчеркнул он.

Бывший военный добавил, что Украина стала недееспособной страной в экономической, общественной и военной отраслях. По его мнению, НАТО неспособна изменить это положение. Риттер также назвал Украину «не демократией, а диктатурой, управляемой при помощи военного положения».

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».

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      Марина Совина
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