Разведчик Риттер допустил переворот на Украине после истечения срока Зеленского

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер допустил, что переворот на Украине возможен после истечения срока Зеленского. Он напомнил, что президентские выборы, ранее запланированные на весну, отменены.

«Это плохой момент, и я думаю, что вы принимаете то, что мы видим, что российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения, и сейчас все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти», — подчеркнул он.

Бывший военный добавил, что Украина стала недееспособной страной в экономической, общественной и военной отраслях. По его мнению, НАТО неспособна изменить это положение. Риттер также назвал Украину «не демократией, а диктатурой, управляемой при помощи военного положения».

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».