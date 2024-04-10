«У нас есть план контрнаступления». Зеленский оценил дальнейший ход конфликта на Украине

Зеленский заявил, что у Киева есть план контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild заявил, что у Киева есть план контрнаступления. Он подчеркнул, что республика готова продолжать боевые действия, и не пойдет на заморозку конфликта.

Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату Владимир Зеленский президент Украины

29 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинская армия должна подготовить резервы для нового наступления. По его словам, залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников Киева нарастить поставки техники и боеприпасов для ВСУ.

Зеленский выразил надежду на поставки западного оружия

Зеленский подчеркнул, что ВСУ необходимо оружие, в том числе из США. Он признал, что у России больше вооружений и военнослужащих, однако у объединенного Запада есть современные системы и технологии.

И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия Владимир Зеленский президент Украины

Президент Украины вновь отверг возможность переговоров

Зеленский ответил на вопрос о возможных переговорах с Россией и обвинил Москву не несоблюдении договоренностей. Он подчеркнул, что высказанным обещаниям нельзя доверять.

Глава государства отметил, что договориться можно обо всем, вопрос в том, насколько существует готовность соблюдать достигнутые соглашения.

Он также прокомментировал потенциальную заморозку конфликта, увидев в этом возможность для России подготовиться к новому наступлению.

Конечно, некоторые будут счастливы. Мир скажет: «Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают». Но это только до тех пор, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые допустила вначале Владимир Зеленский президент Украины

Аналогичного мнения о переговорах придерживается заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он призвал не доверять России на возможных в будущем переговорах по Украине. Свой отказ договариваться с Москвой он объяснил ее стремлением использовать ситуацию в своих целях.

Зеленский оценил вероятную битву за Харьков

Зеленский высказался о возможной битве за Харьков и наступлении российских военных на город. Он назвал установление контроля России над городом желанием Москвы и большим символом.

Харьков — одна из столиц Украины, у него большое символическое значение. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства подчеркнул, что население не покинет город, и при штурме могут быть сотни тысяч потерь.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска якобы начнут наступление на Харьков в конце мая-начале июня. Он считает город наиболее вероятной целью для основного удара ВС России.

Журналист Bild Пауль Ронцхаймер сообщил, что из этих соображений в Харьковской области ВСУ строят линии обороны. Он отметил, что украинские солдаты и строители в большинстве случаев возводят укрепления только с помощью лопат без привлечения техники, опасаясь атак с применением авиабомб.