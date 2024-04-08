Стало известно о строительстве укреплений в Харьковской области

Bild: Украина строит укрепления в Харьковской области без привлечения техники

Украина строит укрепления в Харьковской области без привлечения специальной техники. Об этом сообщил журналист Bild Пауль Ронцхаймер.

Ронцхаймер отправился на строительство первой линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в десяти километрах от границы с Россией. Он отметил, что украинские солдаты и строители в большинстве случаев строят укрепления только с помощью лопат без привлечения техники.

Как отмечается, командование ВСУ приняло такое решение из-за использования российскими войсками управляемых бомб в приграничной зоне. Журналист подчеркнул, что украинские офицеры опасаются якобы возможного российского наступления в Харьковской области.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска якобы начнут наступление на Харьков в конце мая-начале июня. Он сказал, что считает Харьков наиболее вероятной целью для основного удара ВС России.