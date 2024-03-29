Сырский обозначил главной задачей командования ВСУ подготовку резервов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинская армия должна подготовить резервы для нового наступления.

По его словам, залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников Киева нарастить поставки техники и боеприпасов для ВСУ.

Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий Александр Сырский главнокомандующий ВСУ

Сырский отметил, что сейчас украинские войска испытывают серьезные трудности на передовой. Российская армия активно применяет управляемые авиабомбы, ведет плотный артиллерийский и минометный огонь, разрушая тем самым украинские позиции.

На Украине заявили о сложной ситуации на фронте

По словам главкома ВСУ, ситуация в зоне боевых действий для украинской армии остается сложной. Каждый день требует от солдат и офицеров максимального напряжения сил.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В феврале он также отметил, что на многих участках фронта складывается непростая обстановка, требующая постоянного контроля. Однако особенно напряженной Сырский назвал ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях. Тогда же военный говорил, что в работе некоторых командиров были обнаружены просчеты.

Стало известно о стагнации украинских войск

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время ВСУ находятся в стагнации на передовой.

Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Подоляк отметил, что украинские войска испытывают значительную нехватку ресурсов для ведения эффективных наступательных действий. По его словам, это выражается в том, что военные перешли в оборону, а поставки оружия со стороны союзников слишком медленные.

ВСУ предложили повторить наступление вермахта

Генерал ВCУ в отставке Сергей Кривонос предложил украинской армии повторить наступление вермахта. По его мнению, украинской армии нужно дойти «хотя бы до Волги». Кривонос пояснил, что при движении от Луганской области до реки будет недалеко.

«С примером немецкого наступления 1942 года это можно достаточно быстро организовать», — заявил он.

Речь идет о наступлении немецко-фашистских войск 1942 года, когда они дошли до Волги и пытались захватить Сталинград.