Отставной генерал Кривонос предложил ВСУ повторить наступление вермахта до Волги

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос предложил украинской армии повторить наступление вермахта до Волги. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, ВСУ нужно дойти «хотя бы до Волги». Кривонос пояснил, что при движении от Луганской области до реки будет недалеко.

«С примером немецкого наступления 1942 года это можно достаточно быстро организовать», — заявил Кривонос.

Речь идет о наступлении немецко-фашистских войск 1942 года, когда они дошли до Волги и пытались захватить Сталинград.

Ранее сообщалось, что новая помощь Киеву поможет ВСУ начать наступление в конце 2024 года. Такие сроки назвал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. По его оценке, с новым пакетом помощи от США Украина сможет удержаться в 2024 и 2025 годах.