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23:23, 11 марта 2024Мир

Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ

Глава ЦРУ Бернс: новая помощь от США поможет ВСУ начать наступление в конце года

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Новая помощь Киеву поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать наступление в конце текущего года. Такие сроки назвал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, передает РИА Новости.

По его оценке, с новым пакетом помощи от США Украина сможет удержаться в 2024 и 2025 годах. Кроме того, заявил Бернс, военная помощь обеспечит ВСУ возможности для «проникающих ударов по Крыму» и действий против российского Черноморского флота.

О том, что основной целью нового наступления ВСУ может стать Крым, ранее предположил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что Конгресс США может принять законопроект о передаче Украине 60 миллиардов долларов в середине марта или в апреле.

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      Марина Совина
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