Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ
Глава ЦРУ Бернс: новая помощь от США поможет ВСУ начать наступление в конце года
Новая помощь Киеву поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать наступление в конце текущего года. Такие сроки назвал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, передает РИА Новости.
По его оценке, с новым пакетом помощи от США Украина сможет удержаться в 2024 и 2025 годах. Кроме того, заявил Бернс, военная помощь обеспечит ВСУ возможности для «проникающих ударов по Крыму» и действий против российского Черноморского флота.
О том, что основной целью нового наступления ВСУ может стать Крым, ранее предположил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Ранее стало известно, что Конгресс США может принять законопроект о передаче Украине 60 миллиардов долларов в середине марта или в апреле.