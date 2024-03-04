Стали известны возможные сроки принятия в США законопроекта о помощи Украине

CNN: Конгресс США в марте-апреле может принять законопроект о помощи Украине

Конгресс США может принять законопроект о передаче Украине 60 миллиардов долларов в середине марта или в апреле. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что спикер палаты представителей Майк Джонсон в марте-апреле может вынести на голосование законопроект о новом бюджете. Доработкой проекта с учетом мнений спикера сейчас занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол.

По данным CNN, Джонсон рискует, вынося законопроект на голосование, так как крайне правые члены палаты — сторонники бывшего президента Дональда Трампа — могут проголосовать за его отстранение от должности спикера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение западных партнеров «невозможно понять и забыть». Он предупредил, что «мир будет помнить» то, что происходит сейчас. Таким образом глава государства высказался о задержке помощи от союзников.