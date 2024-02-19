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11:21, 19 февраля 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о перспективах нового наступления ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: целью нового наступления Украины может стать Крым

Фото: Reuters

Основной целью нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать Крым, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные направления, по которым будет двигаться украинская армия, а также высказался о перспективах нового наступления ВСУ.

Они сделают выводы из предыдущего провала. На мой взгляд, основное направление удара будет в направлении Крыма, для них это альфа и омега. [Продолжат] то, что они делали, — попытаются из района Херсона переправиться через Днепр. Или, наоборот, какую-то контракцию могут сделать в направлении наших старых территорий в районе Белгорода или еще где-то

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Судя по заявлениям украинской стороны и их западных союзников, новое наступление может начаться в конце мая — начале лета, считает Василий Дандыкин. Он отметил, что российские силы тоже готовятся к наступательным действиям Киева.

«Той возможности, которая была у них летом прошлого года, когда они собирали и готовили части, подразделения, бригады, — больше у них такой возможности не будет с точки зрения человеческих ресурсов, подготовки, качества их и с точки зрения поставок оружия», — сказал он.

Как заявил начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Сергей Рудской, ВСУ могут готовить новое наступление. По его мнению, это возможно при помощи западных союзников Киева. «ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий», — отметил он.

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