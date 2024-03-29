Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте для украинских войск

Главком Сырский: ситуация в зоне боевых действий остается сложной для ВСУ

Ситуация в зоне боевых действий остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает «Укринформ».

«Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил», — заявил главком.

В феврале Сырский уже сообщал о сложной ситуации для ВСУ на передовой. По его словам, обстановка сразу на нескольких направлениях требует постоянного контроля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил поражение украинской армии из-за нехватки артиллерии. То, что сейчас необходимо стране, — это пакет помощи со стороны Вашингтона, утверждает он.