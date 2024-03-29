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01:54, 29 марта 2024Бывший СССР

Зеленский допустил поражение Украины из-за нехватки артиллерии

Зеленский допустил поражение Украины в конфликте без помощи США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News допустил поражение страны в конфликте без помощи США из-за нехватки артиллерии.

Глава государства ответил на вопрос корреспондента телеканала, проиграет ли Киев, если Вашингтон не выделит новый пакет финансирования. По его словам, это правда. «Все так просто?» — уточнил журналист.

«Украина проиграет, но это не просто», — сказал Зеленский. Он отметил, что российские военные используют задержку с предоставлением американской помощи на 100 процентов, у вооруженных сил республики (ВСУ) практически не осталось артиллерии.

Президент не исключил, что ситуация на линии фронта может ухудшиться для Киева уже в мае-июне.

Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного наступления ВС России. «Нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно рады, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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