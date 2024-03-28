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02:50, 28 марта 2024Бывший СССР

Подоляк рассказал о стагнации украинских войск на фронте

В офисе Зеленского рассказали о стагнации украинских войск на фронте

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время находятся в стагнации на передовой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио NV (New Voice).

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой», — подчеркнул он.

По словам Подоляка, назначение на пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины бывшего главы Службы внешней разведки страны Александра Ливиненко усилит «аналитическую составляющую» в сложившихся на фронте условиях.

Ранее Подоляк заявил, что увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является обычной кадровой ротацией.

В марте этого года уволили бывшего спикера ВС ВСУ Юрия Игната. Кроме него в отставку отправили спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового. На Украине их увольнение связали с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного.

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      Юлия Мискевич
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