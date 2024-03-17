Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 17 марта 2024Бывший СССР

Отставки спикеров ВСУ связали с зачисткой украинской армии от людей Залужного

«Страна»: отставки Игната и Лихового связаны с зачисткой ВСУ от людей Залужного

Фото: Михаил Воскресенский / Reuters

Отставки спикеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната и Дмитрия Лихового связаны с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал «Страна».

По данным издания, отставки Игната и Лихового являются следствием переформатирования ВСУ.

«Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация», — приводит портал слова собеседника.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. 10 февраля стало известно, что политик уволил также главу Генштаба Вооруженных сил республики Сергея Шапталу. После этого командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил об увольнении представителя командования ВС полковника Юрия Игната в связи с переходом на другую должность.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России сбили вертолет ВСУ с 20 десантниками на борту. Украинские военные пытались высадиться в Козинке

      Отставки спикеров ВСУ связали с зачисткой украинской армии от людей Залужного

      Мобильный телефон взорвался в руках у российского школьника

      Явка избирателей на выборах президента превысила показатели 2018 года

      Памфилова рассказала о решении украинских граждан воссоединить Крым с Россией

      Еще семь дронов сбили в небе над российским регионом

      Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду

      Махачев отказался от объединительного боя на юбилейном турнире UFC

      Падение артиста цирка с огромного колеса во время выступления попало на видео

      Посольство России назвало изъятие Латвией документов избирателей издевательством

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше