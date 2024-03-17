Отставки спикеров ВСУ связали с зачисткой украинской армии от людей Залужного

«Страна»: отставки Игната и Лихового связаны с зачисткой ВСУ от людей Залужного

Отставки спикеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната и Дмитрия Лихового связаны с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал «Страна».

По данным издания, отставки Игната и Лихового являются следствием переформатирования ВСУ.

«Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация», — приводит портал слова собеседника.

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. 10 февраля стало известно, что политик уволил также главу Генштаба Вооруженных сил республики Сергея Шапталу. После этого командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил об увольнении представителя командования ВС полковника Юрия Игната в связи с переходом на другую должность.