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21:24, 16 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об увольнении представителя командования Воздушных сил ВСУ

Олещук сообщил об увольнении представителя командования Воздушных сил ВСУ Игната
Юрий Игнат

Юрий Игнат. Кадр: Media Center Ukraine / YouTube

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в Telegram-канале сообщил об увольнении представителя командования ВС полковника Юрия Игната в связи с переходом на другую должность.

«Он останется в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении», — уточнил генерал-лейтенант.

Олещук поблагодарил Игната за продуктивную работу в должности начальника службы по связям с общественностью командования Воздушных сил и пожелал ему успешной работы на новой должности. Чем именно будет заниматься полковник, не раскрывается.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. 10 февраля стало известно, что политик уволил также главу Генштаба Вооруженных сил республики Сергея Шапталу.

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      Марина Совина
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