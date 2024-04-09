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23:01, 9 апреля 2024Мир

В НАТО отказались доверять России на переговорах по Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что РФ нельзя доверять на переговорах по Украине
СюжетРоссия и НАТО:
Мирча Джоанэ

Мирча Джоанэ. Фото: Xander Heinl / Globallookpress.com

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью британской радиостанции LBC призвал не доверять России на возможных в будущем переговорах по Украине. Свой отказ договариваться с Москвой он объяснил ее стремлением использовать ситуацию в своих целях.

«России нельзя доверять. Даже если она со временем начнет говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения», — заявил Джоанэ.

Он выразил уверенность в том, что в будущем Украина присоединится к альянсу, однако не стал называть возможные сроки ее вступления. По его словам, у НАТО есть «моральная и юридическая обязанность поддерживать Киев», поскольку в случаи победы России она якобы планирует продолжить свою экспансию.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что США выступают за вступление Украины в НАТО в какой-то момент в будущем.

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      Марина Совина
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