Глава Пентагона заявил о вступлении Украины в НАТО «в какой-то момент в будущем»

Глава Пентагона: США за вступление Украины в НАТО в какой-то момент в будущем

США выступают за вступление Украины в НАТО в какой-то момент в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.

«Цель альянса заключается в том, чтобы включить Украину в альянс в какой-то момент в будущем», — сказал американский министр обороны на слушаниях в Сенате США.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения военного конфликта.