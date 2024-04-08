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22:34, 8 апреля 2024Мир

В Госдепе озвучили главное условие для вступления Украины в НАТО

Госдеп: вступление Украины в НАТО может состояться после завершения конфликта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: IMAGO / Janine Schmitz / Global Look Press

Украина сможет вступить в НАТО только после завершения конфликта. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер в ходе брифинга, пишет ТАСС.

«В конечном итоге этот процесс (вступление Украины в НАТО) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — отметил он.

По его словам, в НАТО ведутся переговоры об Украине.

Ранее постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит также заявила, что вступление Украины в НАТО возможно после завершения военного конфликта с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на прошлой неделе сообщил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине.

Благодаря миссии гораздо большее число солдат Вооруженных сил Украины будет обучаться на польской территории, уточнил он.

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      Марина Совина
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