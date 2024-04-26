Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 26 апреля 2024Забота о себе

Парам назвали простой способ избежать ссор

Фото: Wiktor Karkocha / Unsplash

Чтобы меньше ссориться из-за бытовых вопросов, парам посоветовали попробовать так называемый «метод капитана». Как он работает, рассказал эксперт по отношениям Пол Брансон в беседе с Metro.

По словам Брансона, «метод капитана» подразумевает, что каждый партнер берет на себя ответственность за решение определенных вопросов и становится в этой сфере главным, то есть капитаном. Например, один из них может отвечать за финансы, а другой — за организацию отпуска, объяснил Брансон. Эксперт также уточнил важную деталь: пока один человек «находится у руля», за ним остается окончательное решение, второй в это время просто соглашается.

«Метод капитана в отношениях — отличный способ взять под контроль то, в чем люди, действительно, хороши, и в конечном итоге показать друг другу свою любовь и поддержку», — считает эксперт. Кроме того, по его мнению, такое распределение ответственности поможет избежать ссор и лучше понять свои сильные стороны и сильные стороны партнера.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022

Однако у этого метода есть и минусы, предупредил Брансон. Он считает, что «капитаны» забирают из отношений спонтанность и легкость. «Планирование свиданий или досуга может быть увлекательным занятием. Но со временем волнение может угаснуть, особенно если вы вынуждены это делать постоянно, так как это ваша "капитанская" ответственность», — заявил эксперт. Чтобы такого не произошло, он посоветовал парам быть более гибкими и иногда меняться ролями друг с другом.

Ранее психолог Екатерина Лукашкина назвала способ спасти семью на грани развода. Она предложила супругам сказать, за что они ценят друг друга и вспомнить о прежних чувствах.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В Молдавии ввели голосование по почте

      В России обнаружили новый вид птиц

      Подросток, спасавший людей в «Крокусе», мечтал увидеть Путина. Его семье позвонили из администрации президента

      Нападение агрессивных панд на смотрительницу зоопарка попало на видео

      Слепого на глаз украинца признали годным к службе

      Генерал НАТО спрогнозировал полное уничтожение украинских аэродромов Россией

      Россиянам спрогнозировали теплое лето

      Парам назвали простой способ избежать ссор

      В Германии у подозреваемых в шпионаже в пользу России обнаружили дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше