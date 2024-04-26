Парам назвали простой способ избежать ссор

Чтобы меньше ссориться из-за бытовых вопросов, парам посоветовали попробовать так называемый «метод капитана». Как он работает, рассказал эксперт по отношениям Пол Брансон в беседе с Metro.

По словам Брансона, «метод капитана» подразумевает, что каждый партнер берет на себя ответственность за решение определенных вопросов и становится в этой сфере главным, то есть капитаном. Например, один из них может отвечать за финансы, а другой — за организацию отпуска, объяснил Брансон. Эксперт также уточнил важную деталь: пока один человек «находится у руля», за ним остается окончательное решение, второй в это время просто соглашается.

«Метод капитана в отношениях — отличный способ взять под контроль то, в чем люди, действительно, хороши, и в конечном итоге показать друг другу свою любовь и поддержку», — считает эксперт. Кроме того, по его мнению, такое распределение ответственности поможет избежать ссор и лучше понять свои сильные стороны и сильные стороны партнера.

Однако у этого метода есть и минусы, предупредил Брансон. Он считает, что «капитаны» забирают из отношений спонтанность и легкость. «Планирование свиданий или досуга может быть увлекательным занятием. Но со временем волнение может угаснуть, особенно если вы вынуждены это делать постоянно, так как это ваша "капитанская" ответственность», — заявил эксперт. Чтобы такого не произошло, он посоветовал парам быть более гибкими и иногда меняться ролями друг с другом.

Ранее психолог Екатерина Лукашкина назвала способ спасти семью на грани развода. Она предложила супругам сказать, за что они ценят друг друга и вспомнить о прежних чувствах.