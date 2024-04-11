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20:31, 11 апреля 2024Забота о себе

Названы способы спасти брак

Психолог Лукашкина: на грани развода нужно вспомнить о своих чувствах к партнеру

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Спасти семью на грани развода можно, если напомнить друг другу о взаимных чувствах, считает психолог Екатерина Лукашкина. Способы спасти брак она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Она порекомендовала вспомнить, что когда-то у партнеров были сильные чувства друг к другу, и сказать себе и супругу или супруге, за что ее или его можно любить и ценить. Лукашкина также посоветовала не копить взаимные претензии, а обсуждать все проблемы.

Психолог предостерегла от взаимных оскорблений, поскольку они уничтожат весь положительный эффект от разговора. Нужно не изолироваться от партнера, добавила Лукашкина, а постараться как можно больше времени проводить вместе, желательно какое-то время побыть только вдвоем.

Также она порекомендовала прибегнуть к приему, известному как семейная конференция. В рамках этой практики супругам необходимо встретиться наедине, где нет посторонних людей и никто не отвлечет и не помешает в течение часа.

Как правило, встречи проходят раз в неделю. Один из партнеров говорит в течение 25 минут, а другой слушает и не перебивает. Это важно. Если он заканчивает раньше, то оставшееся время супруги молчат. Второй партнер кратко (в течение трех минут) рассказывает о том, что он услышал в монологе первого и как все это понял. Запрещаются осуждение и критика

Екатерина Лукашкинапсихолог

После партнеры должны поменяться ролями. По словам Лукашкиной, цель такой практики — научиться адекватно воспринимать слова партнера и его чувства, признавать его право на собственную позицию. Услышанное на «конференции» она посоветовала обсудить с семейным психологом.

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Ранее оптимальным возрастом для вступления в брак с наименьшим риском развода был назван период между 25 и 30 годами. Как заявила психотерапевт Лори Готлиб, что в слишком раннем браке супругам не хватает жизненного опыта, они продолжают искать себя, самоутверждаться, что негативно влияет на семью.

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      Александра Лисица
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