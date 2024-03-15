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08:43, 15 марта 2024Забота о себе

Назван оптимальный возраст для вступления в брак с наименьшим риском развода

Фото: Beatriz Perez Moya / Unsplash

Оптимальным возрастом для вступления в брак с наименьшим риском развода является период между 25 и 30 годами, заявила психотерапевт Лори Готлиб. Такое мнение она выразила в подкасте Стивена Бартлетта «Дневник генерального директора», пишет издание Joe.

Готлиб утверждает, что в слишком раннем браке супругам не хватает жизненного опыта, они продолжают искать себя, самоутверждаться, что негативно влияет на семью. Она объяснила: только с возрастом партнеры начинают понимать, чего хотят от жизни, благодаря чему у них появляется устойчивая перспектива сохранить брак надолго и избежать развода.

Психотерапевт добавила, что до достижения 32-летнего возраста каждый дополнительный год снижает вероятность развода на 11 процентов. Однако, по ее словам, после этого возраста шансы, что брак закончится расставанием, начинают увеличиваться на пять процентов каждый год.

С возрастом человек становится более упрямым, жестким. Также с возрастом многие теряют гибкость и способность идти на компромиссы

Лори Готлибпсихотерапевт
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Люди, пережившие травму расставания, труднее заводят новые отношения, продолжила специалистка. В таких ситуациях нового партнера буквально наказывают за преступления, которые он не совершал, например, не доверяя ему полностью. «Найдите человека, которого вы любите, не обвиняйте его в своих прошлых ошибках и женитесь к 32 годам!» — заключила психотерапевт.

Ранее психотерапевт Филиппа Перри назвала доступный способ вернуть страсть в отношения за восемь недель. Прежде всего, рассказала она, необходимо не прикасаться друг к другу на протяжении двух недель — не допускать ни объятий, ни поглаживаний, ни поцелуев, ни держания за руки.

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      Алиса Дмитриева
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