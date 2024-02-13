Психотерапевт назвала доступный способ вернуть страсть за восемь недель

Угасшую за годы отношений страсть можно вернуть в отношения всего за восемь недель, уверена психотерапевт Филиппа Перри. Доступный способ сделать это она назвала в колонке для издания The Guardian.

К Перри обратился мужчина, которого сбила с толку его страсть к подруге жены: поцеловав замужнюю женщину на вечеринке, он стал одержим желанием заняться с ней сексом, но при этом не хочет разрушать свой брак. В ответ Перри объяснила, что долгий брак действительно не способствует поддержанию постоянного сексуального интереса друг к другу, но это можно исправить. Она рассказала о восьминедельной практике, к которой заскучавшие супруги могут прибегнуть.

Прежде всего, рассказала она, необходимо не прикасаться друг к другу на протяжении двух недель — не допускать ни объятий, ни поглаживаний, ни поцелуев, ни держания за руки. «На третьей неделе назначьте время, в которое вы по очереди сделаете друг другу массаж, но эрогенные зоны трогать нельзя. На четвертой неделе подключите несексуализированные прикосновения, а на пятой сделайте друг другу массаж, не избегая эрогенных зон», — рассказала Перри.

На шестой и седьмой неделе, продолжила психотерапевт, можно вернуть в отношения прикосновения и поцелуи, но не секс — им можно заняться только на восьмой неделе. «Когда вы дойдете до прелюдии, вы снова испытаете былую страсть. Используйте фантазии о других, может быть, делитесь ими, но в реальной жизни оставайтесь с женой, не выбрасывайте хорошие отношения на помойку и не разрушайте жизнь двух семей», — заключила она.

Ранее Перри дала совет мужчине, который влюбился в лучшую подругу, когда та стала строить новые отношения. По словам специалистки, прежде всего ему нужно разобраться в собственных чувствах и подумать, почему чувства развились именно в последний год и не связаны ли они с тем, что подруга снова начала встречаться с мужчинами.