Влюбившемуся в лучшую подругу мужчине дали совет

Психотерапевт Перри: влюбившийся в лучшую подругу мужчина должен честно в этом признаться

Если мужчина влюбился в лучшую подругу, он должен ей в этом честно признаться, уверена психотерапевт Филиппа Перри. Такой совет она дала в колонке для издания The Guardian.

Обращаясь к Перри, автор письма признался, что дружил с женщиной более 20 лет, делит с ней хобби и интересы, часто общается. «В последний год мои чувства к ней переросли дружеские. Но из-за нашей связи я не знаю, как заговорить об этом», — написал мужчина, подчеркнув, что не хочет терять подругу. Кроме того, добавил он, уже несколько лет одинок, а подруга недавно закончила долгие отношения и снова начала ходить на свидания.

По словам Перри, прежде всего автору письма нужно разобраться в собственных чувствах и подумать, почему чувства развились именно в последний год и не связаны ли его чувства с тем, что она снова начала встречаться с мужчинами. «Делитесь ли вы более интимными деталями жизни сейчас? Поддерживаете ли более длинный зрительный контакт? Обычно есть невербальная коммуникация, предшествующая вербальной», — попросила она мужчину проанализировать общение с подругой.

Перри порекомендовала надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, рассказывая о своих чувствах, однако непременно открыться. «Первое, не рассчитывайте на желаемый результат. Второе, этот разговор нужно вести без лишней серьезности, потому что если она не ответит взаимностью, так будет менее неловко вернуться к предыдущему формату», — написала психотерапевт.

Кроме того, предупредила психотерапевт, подруге может понадобиться время, чтобы переварить услышанное. На этот период Перри посоветовала положиться на эмоциональную поддержку другого друга, которому автор письма доверяет.

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