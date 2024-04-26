Мать спасавшего из «Крокуса» людей подростка сообщила о звонке из АП

Семье 14-летнего Артема Донскова, спасавшего людей во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», позвонили из администрации президента (АП) России Владимира Путина. Мать подростка Александра Донскова в разговоре с РИА Новости рассказала, что ее спросили о желании сына встретиться с главой государства.

Мать мальчика поделилась деталями разговора

Донскова сообщила, что некоторое время назад ей позвонили из администрации президента России и спросили, действительно ли ребята, спасавшие людей в «Крокусе», хотят встретиться с Путиным. «Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства», — отметила она.

Мать Артема также рассказала, что после теракта ее сын получил многочисленные награды и благодарности. Так, они встретились с руководством Московской городской думы, Общественной палаты и других учреждений и ведомств.

В пятницу вылетаем по приглашению в Махачкалу. Там обещали устроить нам теплый прием, показать достопримечательности северокавказского региона, встречи с общественностью. Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным Александра Донскова мать Артема Донскова

Артем Донсков работал гардеробщиком в «Крокусе»

По информации Telegram-канала Mash, Артем Донсков учится в красногорской школе №19. В декабре 2023-го ему исполнилось 14 лет, и он сразу устроился работать гардеробщиком в «Крокус». Канал пишет, что мальчик копил на новый компьютер и подарок матери — хотел купить ей украшение.

Во время теракта подросток находился рядом с выходом, но побежал в тупик за толпой, чтобы направить ее в сторону служебного прохода. Вместе с другим школьником — Исламом Халиловым — он провел людей на территорию выставочного центра «Крокус Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу.

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости

После теракта российский рэп-артист Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) сообщил, что перевел Донскову миллион рублей. В свою очередь председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила наградить школьников — в том числе Артема Донскова — спасших посетителей «Крокуса».

Теракт в Красногорске произошел 22 марта

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Напавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате случившегося погибли 145 человек. Школьники, которые подрабатывали в «Крокусе» гардеробщиками, вывели из здания около 100 человек.