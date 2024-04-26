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15:53, 26 апреля 2024Россия

Семье спасавшего из «Крокуса» людей школьника позвонили из АП

Мать спасавшего из «Крокуса» людей школьника рассказала о звонке из АП

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Мать спасавшего людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» школьника рассказала о звонке из администрации президента (АП). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, во время звонка их спросили, правда ли, что спасавшие людей во время теракта подростки хотят встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства», — добавила женщина.

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22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Они были задержаны неподалеку от границы с Украиной и Белоруссией. Всем им, а также нескольким подельникам грозит пожизненное лишение свободы.

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