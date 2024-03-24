В России предложили наградить спасших посетителей «Крокуса» школьников

Депутат Останина предложила наградить спасших посетителей «Крокуса» школьников

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила наградить школьников, спасших посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. Своей инициативой она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Мы уже готовим обращение по поводу Артема Донскова и Ислама Халилова, чтобы представить его завтра на Совет Госдумы, с тем, чтобы наградить этих ребят Почетными грамотами Государственной Думы», — рассказала Останина.

Парламентарий сообщила, что к ней уже обратилась одна IT-компания с предложением вручить школьникам ноутбуки. Она отметила, что такие инициативы приветствуются.

Если вы знаете еще таких героев, то сообщите нам. Мы хотим пригласить их в Государственную Думу для того, чтобы поощрить этих ребят за мужество, за находчивость Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Подрабатывающие в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» 15-летний школьник Ислам Халилов и 14-летний учащийся красногорской школы №19 Артем Донсков спасли десятки людей во время теракта. Действуя согласно инструкции на случай чрезвычайного происшествия, они помогли посетителям выбраться на улицу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов, и начался пожар.