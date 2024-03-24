15-летний школьник вывел из «Крокуса» более 100 человек во время теракта. Моргенштерн перевел ему миллион рублей

Подрабатывающий в гардеробе школьник вывел из «Крокуса» более 100 человек

Подрабатывающий в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» 15-летний школьник Ислам Халилов спас десятки людей во время теракта.

Действуя согласно инструкции на случай чрезвычайного происшествия, он помог более 100 посетителям выбраться на улицу. Когда толпа побежала в тупик в сторону туалета, школьник начал руководить эвакуацией. Он провел посетителей через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше вывел на улицу через служебное помещение.

По словам Ислама, ровно в 20:00 (мск) прозвучали выстрелы, в момент теракта в «Крокусе» находились 6200 человек.

«Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог, и ушел домой. Героем себя не считаю», — признался восьмиклассник, добавив, что видел одного из террористов, у него была борода и ружье в руках.

Моргенштерн перевел Исламу миллион рублей

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) перевел спасшему людей подростку миллион рублей. Он также сообщил, что готов помочь пострадавшим в теракте закрыть расходы на медицинскую помощь, врачей и операции.

Малый 15-летний вывел больше ста человек, будем ли закидывать ему денег? Конечно! Моргенштерн рэпер

С экрана своего телефона рэпер показал ответ Ислама. «Я очень благодарен Моргенштерну. Я искренне просто очень рад, с помощью него у меня как-то облегчится жизнь. Я очень рад, что существуют такие люди, как Алишер», — сказал подросток.

Спасшему более 100 человек подростку сделал подарок «Спартак»

Московский «Спартак» пригласил 15-летнего Ислама, являющегося болельщиком команды и занимающегося футболом, на домашний стадион. Там подростка познакомили с футболистами, которые поблагодарили его за героизм.

Красно-белые также вручили школьнику именную футболку и абонемент на все домашние матчи «Спартака». «Гордимся такими болельщиками!» — говорится на сайте клуба.

Школьника наградят медалью мусульман

Духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградит Ислама за действия во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл».

За смелость и спасение людей ему вручат медаль мусульман России «За заслуги». Награду школьник получит во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве.

Вместе с Исламом выводить людей из атакованного террористами «Крокуса» помогали другие школьники

14-летний учащийся красногорской школы № 19 по имени Артем помогал эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла». Во время теракта подросток направил толпу в сторону служебного прохода. Вместе с Исламом они провели всех через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше через служебное помещение на улицу.

Фото: Reuters

Как рассказал Telegram-каналу Shot другой участвовавший в спасении людей школьник по имени Никита, первые выстрелы он услышал в тот момент, когда брал куртку у одного из посетителей. Затем уже увидел бегущих людей. После этого подросток забежал в служебное помещение, где встретил Ислама и еще двоих гардеробщиков — Илью и Артема. У последнего была рация, через которую они связались с начальством.

После того, как подростки открыли двери служебных выходов и вывели людей на улицу, они стояли на морозе, ждали дальнейших указаний руководства и успокаивали пострадавших.